Terza categoria - Gironi A e B | risultati gol e classifiche La Morianese frena l’Atletico Marginone no
Ecco un’introduzione adatta alle tue esigenze: I risultati e le classifiche della terza categoria, gironi A e B, evidenziano le ultime sfide delle squadre. La Morianese ha rallentato, mentre l’Atletico Marginone ha ottenuto un risultato positivo. Nel girone A, Atl. Peñarol e Sp. Vagli pareggiano, mentre Coreglia e Spianate offrono una partita combattuta. Analizziamo gli esiti e le performance delle squadre nelle recenti gare.
Girone "A": Atl. Peñarol - Sp. Vagli 1-1 (Lupetti, Franchi), C. P. Trebesto - Badia Pozzeveri 0-0, Coreglia - Spianate 3-4 (Salif, R. Biagiotti, Chiriacò, Pugnetti, Brachini 3), Farneta - S.Vito 3-5 (Betti, Galli, Dinelli, Paganelli, Silvano, Puccetti, Andreini, Paganelli), GS Barga - Ligacutiglianese 1-1 (Balducci, Sisi), Lammari - Pescaglia 3-1 (Giomi 2, Capitani e Cavani), Morianese - Casciana Poggio 1-1 (Berti, Orsetti), Villetta - Barga 0-1 (Bathjar). Classifica: Morianese 32; C. P. Trebesto 31; S.Vito 30; Atletico Peñarol 28; Lammari 27; Barga, Casciana Poggio, Spianate 23; Villetta, Pescaglia 20; GS Barga 17; Coreglia 16; Badia Pozzeveri 15; Ligacutiglianese 12; Farneta 11; Sp. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
