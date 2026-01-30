Terrore nella notte a Roccadaspide | Rapina da incubo in località Doglie

La notte a Roccadaspide è stata sconvolta da una rapina violenta in località Doglie. Un gruppo di banditi ha fatto irruzione in una casa, minacciando i proprietari con armi da fuoco e portando via soldi e oggetti di valore. La comunità si è svegliata con il timore e la paura, mentre le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo e chi siano i responsabili.

Nella serata di Giovedì, la tranquillità della locale comunità di Roccadaspide è stata scossa da un evento drammatico che ha lasciato tutti sotto shock. In località Doglie, una coppia di commercianti è stata vittima di una violenta rapina ad opera di una banda di cinque malviventi, i quali, con il volto coperto e armati, hanno minacciato e derubato la famiglia all'interno della loro abitazione. Secondo quanto riportato dalle prime ricostruzioni, l'episodio si è verificato intorno alle 22:30, quando i rapinatori, approfittando dell'oscurità, si sono introdotti nella casa dei commercianti. Con grande rapidità e con modalità decisamente aggressive, i malviventi hanno intimorito le vittime, utilizzando armi da fuoco per garantire la loro obbedienza.

