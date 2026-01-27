Notte di terrore | aggredisce la moglie tra le strade cittadine sotto gli occhi della figlia

In una notte difficile, un episodio di violenza ha coinvolto una famiglia di Orta di Atella. Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti e porto di strumenti offensivi. L’evento ha portato alla luce problematiche di sicurezza e tutela all’interno delle abitazioni, richiedendo attenzione e intervento delle autorità locali per garantire la protezione delle persone coinvolte.

Una notte di tensione e violenza domestica ha scosso la cittadina di Orta di Atella, dove un uomo di 34 anni è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione per maltrattamenti in famiglia aggravati e porto abusivo di strumenti atti ad offendere.Secondo quanto ricostruito dai militari.🔗 Leggi su Casertanews.it

