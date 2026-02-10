Terribile incidente a Caselle Torinese | auto si ribalta in un canale morto il conducente Davide Della Giovampaola

Un incidente grave si è verificato nel pomeriggio di martedì 10 febbraio a Caselle Torinese. Un’auto si è ribaltata e finita in un canale, causando la morte del conducente, Davide Della Giovampaola. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma purtroppo per lui non c’era più nulla da fare. La strada è stata chiusa per le operazioni di recupero e indagini.

Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 10 febbraio 2026, in via Mappano a Caselle Torinese. Un'auto Fiat Panda che viaggiava verso il centro della cittadina è uscita di strada ribaltandosi in un canale a bordo carreggiata, uscendo di strada a destra.I sanitari del 118.

