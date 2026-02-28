Lieve scossa all’alba | paura ma nessun danno dopo il risveglio improvviso

All’alba una leggera scossa di terremoto ha svegliato la città. La vibrazione, durata pochi secondi, è stata avvertita da molti abitanti che hanno subito controllato le proprie case e chiamato i servizi di emergenza. Nessun danno è stato segnalato, ma le verifiche sono proseguite nelle ore successive. La paura si è diffusa tra la popolazione che ha vissuto il risveglio in modo improvviso.

Un risveglio improvviso, durato pochi secondi, ha interrotto la quiete del primo mattino: una lieve vibrazione, percepita da parte della popolazione, ha fatto scattare le consuete verifiche tra telefonate e controlli rapidi nelle abitazioni. Il movimento è stato breve e di intensità contenuta. In molti casi è stato avvertito come un leggero tremore o un sobbalzo, mentre in altre aree è rimasto quasi impercettibile. Dopo l’iniziale incertezza, la situazione è rientrata rapidamente nella normalità. Secondo quanto rilevato dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata alle ore 5:59 di sabato 28 febbraio, con epicentro a circa 4 chilometri da Medesano e a una profondità di 37 chilometri. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Lieve scossa all’alba: paura ma nessun danno dopo il risveglio improvviso Scossa di terremoto nella notte a Casteldaccia: paura ma nessun dannoUna scossa di terremoto è stata rilevata dall'Ingv a mezzanotte e 34 a Casteldaccia. Leggi anche: Campi Flegrei: scossa di magnitudo 2.3 all’alba, nessun danno The Upper Berth; By the Waters of Paradise Aggiornamenti e notizie su Lieve scossa. Discussioni sull' argomento Siena, doppia scossa di terremoto all’alba: nessun danno segnalato; Scossa di terremoto alle 5:35 in provincia di Catania; Terremoto scossa potentissima poco fa | magnitudo pesante. Terremoto oggi ai Campi Flegrei, sciame sismico, scosse di lieve entitàSciame sismico all’alba di oggi sabato 15 novembre ai Campi Flegrei: diverse scosse, tutte lievi, tra magnitudo 1.0 e 1.7. Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google. Una sequenza ... fanpage.it https://www.noinotizie.it/26-02-2026/terremoto-lieve-scossa-al-largo-delle-isole-tremiti/ - facebook.com facebook Nella notte avvertita una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in area flegrea. Epicentro nei Campi Flegrei, ipocentro a 4 km di profondità. Dati INGV. x.com