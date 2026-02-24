Tre scosse di terremoto in quattro ore nel Torinese con ipocentri vicino agli abitati di Lusernetta e Rorà | una è stata avvertita dalla popolazione

Tre scosse di terremoto si sono verificate nelle ultime quattro ore nel Torinese, con epicentri vicino a Lusernetta e Rorà. La prima è stata percepita chiaramente dalla popolazione, che ha avvertito vibrazioni intense nelle case. Le scosse successive hanno causato preoccupazione tra i residenti, che hanno iniziato a uscire nelle strade. Le autorità stanno monitorando la situazione per valutare eventuali danni o rischi futuri.

Tre scosse di terremoto nell'arco di poco più di quattro ore sono state registrate nella serata di ieri, lunedì 23 febbraio 2026, sulle montagne della val Pellice nel Torinese. Il primo episodio è stato registrato intorno alle 19,30: la magnitudo è stata di 1.7, l'ipocentro a quattro chilometri a sud dell'abitato di Lusernetta, a una profondità di 12 chilometri. Poco prima delle 22 è partita una seconda scossa, la più potente delle tre: ipocentro cinque chilometri a sud dell'abitato di Rorà, magnitudo 1.9 e profondità di 10 chilometri. Questa è probabilmente quella che è stata sentita dalla popolazione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Claviere, non è stata avvertita dalla popolazione

Leggi anche: Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Coazze, non è stata avvertita dalla popolazione

ULTIM’ORA FORTISSIMA SCOSSA DI TERREMOTO IN IRPINIA: MAGNITUDO 4.0. GRANDE PAURA PER LA POPOLAZIONE

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sciame sismico in mezzo al mare, sei scosse di terremoto nella notte tra Ustica e le Eolie; Tre scosse di terremoto in quattro ore: una è stata avvertita dalla popolazione; Tre scosse di terremoto in due ore nei Campi Flegrei; C'è qualcosa di universale nelle sequenze sismiche.

Tre scosse di terremoto in quattro ore nel Torinese con ipocentri vicino agli abitati di Lusernetta e Rorà: una è stata avvertita dalla popolazioneTre scosse di terremoto nell'arco di poco più di quattro ore sono state registrate nella serata di ieri, lunedì 23 febbraio 2026, sulle montagne della val Pellice nel Torinese. Il primo episodio è sta ... torinotoday.it

Tre scosse di terremoto al largo di Palermo: di magnitudo 3.6 quella più forteGli episodi sono stati registrati dall'Ingv di Roma tra le 8,28 e le 9,54. Il sisma è stato percepito dalla popolazione ... palermotoday.it

AUMENTANO LE CONTESTAZIONI A BAGNOLI Una giornata di fortissime tensioni: tre blocchi e proteste vigorose nei confronti dei politici. I lavori proseguono tra scosse di terremoto e strade che crollano a pezzi - facebook.com facebook

Nella tarda serata di ieri avvertite tre scosse di terremoto di magnitudo 2.8, 2.5 e 2.0 in area Flegrea. Epicentro nei Campi Flegrei, ipocentro a 3 e 2 km di profondità. Scosse avvenute tra le 23:12 e le 00:24. Dati INGV. x.com