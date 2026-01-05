Terremoto Marche oggi serie di scosse nel Maceratese | la più forte è di magnitudo 3.8

Nelle Marche, tra le 3 e le 5 gennaio 2026, sono state registrate oltre 17 scosse di terremoto nel Maceratese, con la più forte di magnitudo 3.8. L'evento ha causato preoccupazione tra la popolazione e ha richiesto l’intervento delle autorità locali. Si prosegue con aggiornamenti sulle eventuali conseguenze e sulle misure di sicurezza adottate nella zona.

Macerata, 5 gennaio 2026 - Terremoto nelle Marche, oltre 17 scosse sono state registrate tra le 3 e le 5.25 tutte con epicentro nel Maceratese. La più forte di magnitudo 3.8 e' stata registrata alle 3.31 tra le province di Macerata e di Fermo, con epicentro a Sant'Angelo in Pontano. La profondità stimata è stata di circa 23.6 Km. L'attività è iniziata nelle prime ore della notte, evolvendosi in un vero e proprio sciame sismico con numerosi eventi registrati in poche ore, 17 le scosse con magnitudo superiore a 2. La scossa più forte. La scossa principale si è verificata alle ore 03:31 con una magnitudo di 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terremoto Marche oggi, serie di scosse nel Maceratese: la più forte è di magnitudo 3.8 Leggi anche: Due scosse di terremoto a Catania tra Milo e Pedara, la più forte di magnitudo 2,6 avvertita dalla popolazione Leggi anche: Forte terremoto di magnitudo 6.1 scuote la Turchia occidentale: scosse avvertite fino a Istanbul Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Terremoto Marche oggi, serie di scosse nel Maceratese: la più forte è di magnitudo 3.8; Terremoto nelle Marche in provincia di Macerata, sciame sismico con magnitudo massima 3,8 gradi a Sant’Angelo; Terremoto di magnitudo 3,8 tra le province di Macerata e di Fermo; Terremoto di magnitudo 3,8 nelle Marche, tra le province di Macerata e di Fermo. Terremoto Marche oggi, serie di scosse nel Maceratese: la più forte è di magnitudo 3.8 - 31 con epicentro a Sant'Angelo in Pontano avvertito anche nel Fermano e nell’Ascolano. msn.com

Terremoto oggi a Macerata, scossa di magnitudo 3.8 sveglia i cittadini nella notte: “Boato e decine di repliche” - Il terremoto di oggi con epicentro a Sant'Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, preceduto e seguito da una lunga serie di scosse di cui due oltre ... fanpage.it

Marche, notte di paura per il terremoto: registrata una scossa di 3.8 - Oltre trenta eventi sismici registrati tra Macerata e Fermo, residenti svegliati dalle scosse ma nessuna segnalazione di danni. notizie.it

Terremoto nelle Marche oggi, scossa magnitudo 3.8 in provincia di Macerata x.com

Ogni Consiglio comunale si apre con i numeri della ricostruzione, precisi e dettagliati. Forse perché la ricostruzione cammina. Succede a San Severino Marche e dovrebbe essere la regola anche negli altri Comuni colpiti dal terremoto. Invece è un'eccezione, - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.