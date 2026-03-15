Terremoto a Roma sentito chiaramente dalla popolazione | tutte le notizie

Nella serata di sabato, una scossa di terremoto è stata avvertita nella zona sud di Roma. La popolazione di Ciampino, dei quartieri meridionali della città e di vari comuni dei Castelli Romani ha segnalato di averla percepita chiaramente. Diverse persone hanno riferito di aver sentito il movimento, che si è verificato in un’area che comprende anche i comuni vicini alla capitale.

Una scossa di terremoto è stata avvertita nella serata di sabato nell’area sud della Capitale, con numerose segnalazioni arrivate da Ciampino, dai quartieri meridionali di Roma e da diversi comuni dei Castelli Romani. Il movimento tellurico è stato breve ma percepibile, soprattutto ai piani alti degli edifici, dove alcuni residenti hanno raccontato di aver avvertito un leggero tremore accompagnato dal movimento di lampadari e oggetti nelle case. In molti hanno scritto sui social pochi minuti dopo la scossa, chiedendo conferma dell’evento e cercando informazioni sull’origine del fenomeno. Il sisma non è stato particolarmente forte, ma la percezione diffusa ha generato comprensibile preoccupazione, anche perché il territorio della Capitale non è abituato a eventi sismici frequenti come accade invece in altre zone d’Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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