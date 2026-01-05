Scossa di terremoto a Claut avvertita dalla popolazione

Una scossa di terremoto è stata registrata domenica 4 gennaio a Claut, alle ore 23:15. L’evento, rilevato dall'Osservatorio Nazionale di Istituto di geofisica e vulcanologia, si è verificato a circa 1 km dal centro abitato e a una certa profondità. La popolazione ha avvertito il movimento sismico, che si è verificato in un contesto di normale attività sismica nella zona.

Una scossa di terremoto è stata rilevata nella serata di domenica 4 gennaio nella zona di Claut. Secondo quanto è emerso dai dati pubblicati dall'osservatorio nazionale dell'Istituto di geofisica e vulcanologia, il sisma è stato avvertito alle 23:15 a 1 chilometro dal paese e a una profondità di.

