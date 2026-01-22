Scossa di terremoto nel Torinese con ipoecentro vicino a Rueglio è stata avvertita chiaramente dalla popolazione | Un forte boato

Una scossa di terremoto di magnitudo 1.7 è stata registrata nel pomeriggio di oggi nel Torinese, con ipocentro vicino a Rueglio. La popolazione ha percepito un forte boato, segnalando la sensazione di un movimento sismico chiaramente avvertito. L’evento, rilevato dall’Ingv, si è verificato a circa un chilometro a nord-ovest di Rueglio. Nessun danno è stato segnalato finora.

Una scossa di terremoto di magnitudo 1.7 è stata registrata nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 22 gennaio 2026, dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) con ipocentro situato a un chilometro a nord-ovest dell'abitato di Rueglio. È stata chiaramente avvertita.🔗 Leggi su Torinotoday.it

