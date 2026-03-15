Terremoto a Roma epicentro a Ciampino | scossa avvertita in diversi quartieri

Nella serata di sabato 15 marzo, due scosse di terremoto sono state avvertite a Roma. Le magnitudini sono state rispettivamente di 2.0 e 1.9, con epicentro a Ciampino e profondità di circa 9 chilometri. Le scosse si sono verificate alle 22:44 e alle 22:47, interessando diversi quartieri della città.

Due scosse di terremoto, rispettivamente di magnitudine 2.0 e 1.9, sono state registrate nella giornata di sabato 15 marzo, alle 22:44 e alle 22:47, con epicentro a Ciampino, a una profondità di circa 9 chilometri, dall’Ingv. Le scosse, seppur lievi, sono state avvertite in diverse zone di Roma tanto che, verso le 23, sui gruppi social di quartiere in tanti hanno chiesto cosa stesse accadendo. Qualcuno aveva anche pensato fosse stata un’esplosione. La scossa è stata avvertita in particolare nella zona est di Roma, da Tor Vergata a Centocelle. Da quanto risulta, non ci sono stati danni a cose o persone. RomaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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