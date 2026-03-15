Terremoto a Ciampino la scossa avvertita in alcuni quartieri di Roma

Oggi, sabato 14 marzo, alle 7 km a nord di Ciampino, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.0. La scossa è stata avvertita in alcuni quartieri di Roma e si è verificata alle porte della città. Non sono stati segnalati danni o feriti fino a questo momento. La terra ha tremato intorno alle ore 14.

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Terremoto di magnitudo 2.0 alle porte di Roma, 7 km a nord di Ciampino, oggi sabato 14 marzo. La scossa, avvertita anche in alcuni quartieri della Capitale, si è verificata alle 22:44:09 ora italiana a una profondità di 9 km ed è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma. In particolare il sisma è stato sentito nei quartieri Centocelle e Tor Vergata della Capitale. Un'altra scossa, più lieve, è stata avvertita pochi minuti dopo, alle 22.57. Tempo Scooter. Rincari di benzina, frutta e verdura? "Ce stanno a prova'." . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Terremoto a Ciampino, la scossa avvertita in alcuni quartieri di Roma Articoli correlati Terremoto ai Castelli Romani, la scossa di magnitudo 2.6 avvertita anche a RomaUn normale pomeriggio di inizio inverno è stato improvvisamente interrotto dal tremare della terra. Terremoto ai Castelli Romani, scossa di magnitudo 2.6 avvertita anche a RomaUna lieve scossa di terremoto è stata avvertita oggi, lunedì 29 dicembre, nel territorio del comune di Ariccia ai Castelli Romani. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Terremoto a Ciampino la scossa... Temi più discussi: Terremoto a Ciampino, la scossa avvertita in alcuni quartieri di Roma; Scossa di terremoto a Ciampino, avvertita anche a Roma; Terremoto a Roma, epicentro a nord di Ciampino. La scossa avvertita in diversi quartieri della città; Terremoto alle porte di Roma, paura tra i cittadini. Terremoto a Ciampino, la scossa avvertita in alcuni quartieri di RomaTerremoto di magnitudo 2.0 alle porte di Roma, 7 km a nord di Ciampino, oggi sabato 14 marzo. La scossa, avvertita anche in alcuni quartieri della Capitale, si è verificata alle 22:44:09 ora italiana ... adnkronos.com Terremoto a Roma, magnitudo 2.0 e epicentro a nord di Ciampino. Due scosse a breve distanzaTerremoto a nord di Ciampino, avvertito anche a Roma, poco prima delle 23. Una prima scossa di magnitudo 2.0 è avvenuto a 7 ... msn.com L'INGV conferma un #terremoto di M 2.0 con epicentro tra i quartieri Centocelle e Tor Vergata ad una profondità di 9 km. La densità abitativa di #Roma non fa testo, anche l'evento più piccolo viene avvertito da svariate centinaia di persone. x.com TERREMOTO INTER ECCO COSA STA SUCCEDENDO! - facebook.com facebook