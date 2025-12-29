Terremoto oggi ai Castelli Romani scossa di magnitudo 2,6 avvertita anche a Roma | epicentro ad Ariccia

Oggi alle 17.20 un terremoto di magnitudo 2,6 è stato registrato ad Ariccia, nei Castelli Romani. La scossa è stata percepita anche a Roma e nelle zone circostanti. L’epicentro si trova in prossimità di Ariccia, senza segnalazioni di danni significativi. Si consiglia di seguire le indicazioni delle autorità e di prestare attenzione a eventuali aggiornamenti.

Scossa di terremoto ai Castelli Romani, si è sentito fino in pianura - L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha rilevato che la scossa era del grado 2,6 della scala Richter. ilcaffe.tv

Castelli Commissario. Terremoto 2023, oggi la nomina del governo - La deputata Tassinari di Forza Italia preannuncia l’arrivo del senatore di Fratelli d’Italia come referente operativo per il sisma a Tredozio e Rocca. msn.com

Messina ricorda il terremoto del 1908, gli appuntamenti di oggi Continuano le iniziative dell'amministrazione comunale in occasione del 117° anniversario del sisma... - facebook.com facebook

Terremoto oggi a Taiwan, scossa di magnitudo 6,7: avvertito anche su isole Giappone x.com

