Terremoto oggi ai Castelli Romani scossa di magnitudo 2,6 avvertita anche a Roma | epicentro ad Ariccia
Oggi alle 17.20 un terremoto di magnitudo 2,6 è stato registrato ad Ariccia, nei Castelli Romani. La scossa è stata percepita anche a Roma e nelle zone circostanti. L’epicentro si trova in prossimità di Ariccia, senza segnalazioni di danni significativi. Si consiglia di seguire le indicazioni delle autorità e di prestare attenzione a eventuali aggiornamenti.
Terremoto ad Ariccia alle ore 17.20, la terra trema: avvertita la scossa a Roma e sui Castelli Romani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
