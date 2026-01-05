Terremoto in Italia tante scosse ravvicinate Paura tra gli abitanti | Sciame sismico

Nella mattinata di oggi si è verificato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, con numerose scosse ravvicinate, soprattutto nell’area della Solfatara. La sequenza sismica ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti, che hanno avvertito vibrazioni frequenti e intense. Questa situazione richiede attenzione e monitoraggio costante da parte delle autorità competenti per valutare eventuali rischi e garantire la sicurezza della popolazione.

Un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei è iniziato nella mattinata di oggi, interessando in particolare l’area della Solfatara. A renderlo noto è stato l’ Osservatorio Vesuviano, che monitora costantemente una delle zone vulcaniche più sorvegliate d’Europa. Il fenomeno riaccende l’attenzione su un territorio fragile, da anni al centro di studi e preoccupazioni. Le prime due scosse di terremoto, registrate nelle ore precedenti, hanno avuto una magnitudo di 1.2 e 1.7, valori bassi ma sufficienti a essere avvertiti dalla popolazione locale. Successivamente, l’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha comunicato al Comune di Pozzuoli che lo sciame sismico vero e proprio è iniziato alle 10. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

