Terremoto Campi Flegrei oggi scosse in zona Solfatara sciame sismico in atto

Oggi nei Campi Flegrei si sono registrate nuove scosse nella zona della Solfatara, segnalando l'inizio di uno sciame sismico. Le scosse più significative hanno avuto magnitudo di 1.2 e 1.3, evidenziando un’attività sismica in corso. La situazione viene monitorata attentamente dalle autorità per valutare eventuali sviluppi e garantire la sicurezza della popolazione.

Un nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei è iniziato questa mattina, dopo due piccole scosse di 1.2 e 1.7 di magnitudo. Lo fa sapere l'Osservatorio Vesuviano. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Terremoto Campi Flegrei oggi, sciame sismico in mattinata, scosse lievi Leggi anche: Campi Flegrei, terremoto magnitudo 2.2 e nuovo sciame sismico: sei scosse in un’ora La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Campi Flegrei, la terra torna a tremare: epicentro in mare; Campi Flegrei, cala la sismicità con 48 terremoti, ma il bradisismo resta a 25 mm/mese: il bollettino INGV; Terremoto Napoli e Campi Flegrei oggi: magnitudo 1.9, epicentro al Rione Cavalleggeri; Campi Flegrei, serie di scosse di terremoto avvertite anche a Napoli. La più forte magnitudo 3.2. Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino: 48 scosse, picco massimo di 2.0 gradi, bradisismo costante - Facciamo il punto sulle scosse di terremoto Campi Flegrei con il bollettino settimanale, gli eventi sismici avvenuti negli scorsi 7 giorni ... ilsussidiario.net

Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino della settimana: 76 scosse, picco di M 2.0, bradisismo costante - Terremoto Campi Flegrei, scopriamo il bollettino settimanale della settimana 15- ilsussidiario.net

Terremoto Campi Flegrei, scossa 2.0 di magnitudo oggi 24 dicembre - 20 la terra ha tremato, come registrato dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con una magnitudo di 2. fanpage.it

Campi Flegrei sotto osservazione: scosse, pressioni e anomalie termiche! | 15/12/2025

#terremoto nei Campi Flegrei segnalato dagli utenti dell'app Rilevatore Terremoto. 16 segnalazioni in un raggio di 7km. Scarica la app da https://sismo.app/it/download per ricevere allerte in tempo reale - facebook.com facebook

