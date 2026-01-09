Groenlandia il miraggio delle terre rare L’esperto | Agli Usa non basta estrarre per battere la Cina | più utili alla Ue

La Groenlandia, ricca di terre rare strategiche, si presenta come un punto focale nelle dinamiche geopolitiche globali. Mentre gli Stati Uniti cercano di acquisirla, la regione si configura come un terreno di confronto tra grandi potenze, con le implicazioni che coinvolgono anche l’Unione Europea. La questione delle risorse e delle strategie di approvvigionamento rimane centrale in un contesto di crescente competizione internazionale.

Gli Stati Uniti di Donald Trump la vogliono “comprare” e la Groenlandia diventa il principale laboratorio di scontro tra potenze. Territorio autonomo della Danimarca, a differenza di questa non fa parte dell’Ue. Il che rende i suoi 57 mila abitanti più esposti a pressioni esterne. Scongiurando l’uso della forza, le ipotesi per Trump sono l’incremento della presenza miliare, prima via d’uscita offerta da Copenaghen, o un accordo di libera associazione (COFA) che però gli Usa preferiscono siglare con una Groenlandia indipendente, ottenendo diritti militari esclusivi e finanziando in cambio l’economia locale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

