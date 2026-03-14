Affidamento servizio igiene a Terracina tre associazioni presentano un esposto a dda prefettura e procura

Tre associazioni, tra cui l’Antonino Caponnetto, Tesori del Circeo e Argine, hanno presentato un esposto ufficiale alla direzione distrettuale antimafia di Napoli, alle prefetture e alle procure di Latina e Frosinone. L’atto riguarda l’affidamento del servizio di igiene a Terracina e coinvolge le autorità giudiziarie e amministrative delle due province. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui contenuti dell’esposto.

L’associazione per la lotta alle illegalità e alle mafie Antonino Caponnetto, insieme all’associazione Tesori del Circeo e al comitato Argine, hanno depositato un esposto formale indirizzato alla direzione distrettuale antimafia di Napoli e alle prefetture e alle procure di Latina e Frosinone.L’iniziativa nasce dalla necessità di sollecitare una verifica urgente e rigorosa in merito all’affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Terracina alla società Super eco S.r.l., un appalto dal valore stimato di circa 100 milioni di euro per la durata di ottonove anni."Questa richiesta di accertamento nasce da una serie di approfondite fonti giornalistiche d'inchiesta e notizie di cronaca giudiziaria che hanno delineato un quadro di potenziale criticità in diverse aree del territorio nazionale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Articoli correlati Servizio d’igiene urbana, la giunta approva gli atti progettuali per il nuovo affidamentoLECCE – E’ stato uno dei temi di scontro politico nella campagna elettorale che ha preceduto il voto per il rinnovo dell’amministrazione di Palazzo... Prevenzione antimafia, accordo di collaborazione tra prefettura e procura della Repubblica-DdaBRINDISI - Lunedì 2 marzo 2026, alle ore 10, presso il salone di rappresentanza di della prefettura di Brindisi, il prefetto Guido Aprea e il... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Affidamento servizio Temi più discussi: Igiene urbana, Servizio peggiorato e costi aumentati. Il video; FOGGIA RIFIUTI Rifiuti a Foggia, WWF: Affidamento ad Amiu costruito su dati falsi. La memoria depositata in Tribunale; RIFIUTI A TERRACINA, L’ESPOSTO CHE CHIEDE CONTO DELLA SUPERECO; Gestione dei rifiuti: Venticano esce da Irpiniambiente. FOGGIA RIFIUTI Rifiuti a Foggia, WWF: Affidamento ad Amiu costruito su dati falsi. La memoria depositata in TribunaleUn affidamento costruito su dati falsi, promesse mai realizzate e un servizio di igiene urbana rimasto sostanzialmente fermo per tre anni ... statoquotidiano.it Scatta il processo AMIU a Foggia, l’accusa: Affidamento costruito su dati falsi e promesse mai realizzateNel processo sul servizio di igiene urbana a Foggia è stata depositata oggi una memoria difensiva dal WWF Italia, costituito ... immediato.net Entro le 12 del 30 marzo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso pubblico, interessati all'affidamento del Servizio territoriale educativo di tutoraggio e di accompagnamento inclusivo, dovranno candidarsi sul portale degli Appalti del Comune. I det - facebook.com facebook