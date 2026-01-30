Ombre su 13 milioni L’assalto di Fdi | Ora riferite in Aula su quell’appalto

Alice Buonguerrieri di Fratelli d’Italia si alza in Parlamento e chiede che venga riferito in Aula cosa sia successo con l’appalto delle mascherine Covid. L’esponente del partito di maggioranza insiste: qualcosa non torna, e reclama chiarezza sulla gestione di quei fondi pubblici. Il tema torna a far discutere, mentre si conta ancora il numero di persone coinvolte e i soldi che potrebbero essere finiti nelle tasche sbagliate.

Alice Buonguerrieri, parlamentare di Fdi, si alza dallo scranno convinta che qualcosa, nella gestione delle mascherine Covid, non torni. Non è una schermaglia d'aula ma una richiesta secca. Per la meloniana, che è capogruppo nella commissione d'inchiesta sul Covid, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e più in generale il governo dovrebbero intervenire con un'informativa urgente. «Chiediamo se ci sono elementi da riferire», incalza. C'è almeno un episodio considerato dirimente. Durante l'emergenza pandemica, un imprenditore, Giovanni Buini, si offre di fornire un numero consistente di mascherine, salvo rinunciare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ombre su 13 milioni. L’assalto di Fdi: "Ora riferite in Aula su quell’appalto" Approfondimenti su Fdi Assalto Camera: Tajani in aula martedì 13 su Cras-Montana e Venezuela Martedì 13 gennaio alle 15:30, la Camera ospiterà le informative del governo, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, riguardo alle questioni di Crans Montana e alla situazione in Venezuela. FdI chiede a Piantedosi informativa su Hannoun e i finanziamenti a Hamas. Tensione in Aula alla Camera Durante la discussione sulla legge di Bilancio alla Camera, Fratelli d’Italia ha chiesto al ministro Piantedosi chiarimenti riguardo alla vicenda Hannoun e all’inchiesta sui presunti finanziamenti a Hamas. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Fdi Assalto Argomenti discussi: Ombre su 13 milioni. L’assalto di Fdi: Ora riferite in Aula su quell’appalto; Strage di Capodanno a Crans-Montana: cifre da record e il prezzo umano delle giovani vittime; Castellammare, Contenzioso ASAM: il Tribunale dà ragione al Comune. Liberate risorse per più di 8 milioni di euro. Lombardia Live 24. . ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ue e India concludono i negoziati per l’accordo di libero scambio - Luci e ombre per il mercato europeo dell’auto nel 2025 - Fondo Nuove Competenze, arrivano altri 125 milioni - Nuova rottamaz - facebook.com facebook #Cronaca Finanza ombra e 60 milioni riciclati: blitz nel Napoletano, arrestati un Carabiniere e un agente della Locale x.com

