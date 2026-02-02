Terni Volley Academy la salvezza diretta dei Dragons si allontana | cosa dice il regolamento

La squadra di Terni si avvicina sempre più alla retrocessione. Con cinque partite ancora da giocare, i Dragons rischiano grosso e la salvezza diretta si allontana. Il regolamento non lascia molte speranze: se non ottengono abbastanza punti, dovranno affrontare i Play out o addirittura retrocedere senza passare dai playout. La situazione si fa difficile e il tempo per cambiare rotta sta finendo.

Cinque partite per evitare i Play out (o peggio la retrocessione diretta) per il Terni Volley Academy. La sconfitta maturata contro il Lecce ha riportato i rossoverdi al penultimo posto della graduatoria, in piena solitudine. Nell’altra sfida salvezza tra Galatone-Napoli infatti i salentini si sono imposti 3-0 salendo al terzultimo posto solitario, che equivale a salvezza diretta. Al momento infatti i pugliesi hanno 12 punti mentre i rossoverdi ne hanno ottenuti nove. All’ultimo posto il Napoli a quota sei. Al termine della stagione regolare verrà stilata una classifica comprendente la nona, decima ed undicesima posizionata nel girone bianco e la nona e decima classificata del girone blu.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Terni Volley Academy

Nell'ottava giornata del campionato di Serie A3 maschile, la Terni Volley Academy ha subito una pesante sconfitta per 3-0 contro Avimecc Modica.

Presentazione Terni Volley Academy, Javier Martinez: «Spero in tanti si avvicinino alla pallavolo»

