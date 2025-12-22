Terni Volley Academy-Green Volley Galatone 3-2 tie break rossoverde | Martinez e Darlaczi trascinano i Dragons
Una vittoria agognata, preziosa, fondamentale per inseguire l’obiettivo salvezza. Il Terni Volley Academy supera al tie break la formazione del Galatone ed abbandona l’ultimo posto della classifica, condiviso con Napoli. Al termine del girone di andata i Dragons concludono con sette punti (due. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
