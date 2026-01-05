Giochi balli e magia | al Cospea Village di Terni la Festa della Befana della San Vincenzo de’ Paoli

Da ternitoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 gennaio 2026, al Cospea Village di Terni, si svolge la “Festa della Befana della San Vincenzo de’ Paoli”, un evento dedicato a bambini e famiglie. A partire dalle 16, giochi, balli e momenti di magia animeranno il centro commerciale, offrendo un’occasione di divertimento e scambio di regali. L’iniziativa, organizzata dalla San Vincenzo de’ Paoli in collaborazione con l’assessorato al welfare, promuove un’atmosfera di convivialità e solidar

Divertimento e regali per grandi e piccoli alla “Festa della Befana della San Vincenzo de’ Paoli”, in programma domani - martedì 6 gennaio 2026 – dalle 16 presso il centro commerciale Cospea Village di Terni, organizzata dalla San Vincenzo de’ Paoli in collaborazione con l’assessorato al welfare. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

giochi balli e magia al cospea village di terni la festa della befana della san vincenzo de8217 paoli

© Ternitoday.it - Giochi, balli e magia: al Cospea Village di Terni la “Festa della Befana della San Vincenzo de’ Paoli”

Leggi anche: In Municipio i bambini della scuola dell’infanzia San Vincenzo de’ Paoli

Leggi anche: Caltagirone, una messa a San Vincenzo de’ Paoli in onore della santa patrona Virgo fidelis

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

A Cospea Village la Befana vien di giorno: la porta la San Vincenzo de’ Paoli.

Nella magia del Natale. Animazioni, giochi e balli accendono il centro storico - In piazza Garibaldi il laboratorio di falegnameria per ragazzi con disabilità. lanazione.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.