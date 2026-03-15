Terni | dalla Belle Époque all’IA premiati i vincitori

Domani a Terni, presso la sede della Camera di commercio dell’Umbria, si terrà un evento alle ore 10 che unisce un percorso storico dalla Belle Époque all’evoluzione verso l’intelligenza artificiale. L’appuntamento prevede la premiazione di alcuni protagonisti, con l’obiettivo di presentare un collegamento tra il passato e le tecnologie emergenti. La manifestazione coinvolge relatori e premiati che parleranno di questo viaggio tra epoche e innovazioni.

La sede ternana della Camera di commercio dell’Umbria ospiterà domani, lunedì 16 marzo alle ore 10, un evento che fonde la riflessione storica con la proiezione verso l’innovazione futura. L’iniziativa prevede l’apertura di una mostra permanente sulla comunicazione d’impresa e la premiazione dei vincitori regionali del Premio Storie di Alternanza e Competenze. Questo incontro non è una semplice cerimonia formale, ma rappresenta un tentativo concreto di collegare il passato industriale di Terni con le competenze digitali richieste dal mercato attuale. La scelta di celebrare i progetti studenteschi accanto a una retrospettiva storica evidenzia come la memoria economica locale sia vista come una risorsa viva per lo sviluppo futuro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni: dalla Belle Époque all’IA, premiati i vincitori Articoli correlati Firenze 2026: Toulouse-Lautrec e la Belle Époque rivivono al Museo degli Innocenti con opere dalla Collezione Krohn.Dal 16 febbraio al 7 giugno 2026, Firenze ospiterà una straordinaria esposizione dedicata a Henri de Toulouse-Lautrec e alla vibrante Belle Époque... Parkhotel Mondschein. Weekend Belle ÉpoqueBolzano non è solo la porta d’ingresso dell’Alto Adige, grazie al bilinguismo la città è anche la vetrina della Mitteleuropa.