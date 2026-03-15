Tra Cuma e Licola si è diffuso lo sgomento dopo la scoperta di Teresa, una donna di 65 anni, trovata morta e carbonizzata nella sua camera da letto. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del tragico incidente. La notizia ha suscitato grande dolore tra la comunità locale, che si stringe intorno ai familiari della vittima.

Tra Cuma e Licola resta lo sgomento e il dolore dopo l'atroce morte di Teresa, 65 anni, trovata carbonizzata in camera da letto. Benvoluta dai vicini, la 65enne abitava con il marito in via delle Colmate. Erano circa le 14. La coppia aveva finito di pranzare e Teresa aveva deciso di riposarsi mentre il marito era andato in giardino quando ha sentito dei rumori provenire dall'abitazione e visto le fiamme alzarsi. Con lui sono accorsi alcuni vicini, che avevano sentito l'inconfondibile odore acre dell'incendio e visto le fiamme. Per loro, però, entrare in casa è stato impossibile. Troppo il fumo e troppo forti le fiamme. Per Teresa non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Pozzuoli, donna trovata carbonizzata in casa: chi era Teresa Tiano, la 65enne morta tra le fiammeLa tragedia nel pomeriggio di sabato a Pozzuoli Un pomeriggio tranquillo si è trasformato in una tragedia nelle campagne di Pozzuoli, dove una donna...

Teresa Tiano trovata morta carbonizzata in casa, il racconto shock del maritoUn drammatico ritrovamento ha scosso la zona di via Cuma, nell’area rurale che circonda Pozzuoli, nel Napoletano.

Contenuti utili per approfondire Teresa morta carbonizzata in camera da...

Temi più discussi: Donna di 65 anni trovata morta carbonizzata in casa a Pozzuoli, la versione del marito: indagini in corso; Teresa, morta carbonizzata in camera da letto, le indagini; Pozzuoli, donna di 65 anni morta carbonizzata. Il marito chiama la polizia: Esce funo da casa; Donna morta carbonizzata in casa, si segue pista dell'incidente domestico.

Teresa Tiano trovata carbonizzata e morta in casa,mistero sulla dinamica. Il marito: «Ho visto del fumo, poi l'ho trovata senza vita»Un drammatico ritrovamento ha scosso la zona di via Cuma, nell'area rurale che circonda Pozzuoli. All'interno di una delle abitazioni sparse nella campagna flegrea, è ... leggo.it

Risoslto il giallo di Cuma: Teresa Tiano morta carbonizzata mentere faceva il caffèUn banale gesto quotidiano si è trasformato in un incubo nella frazione di Cuma. Ieri pomeriggio, poco dopo le 15:30, Teresa Tiano, casalinga di 65 anni, si ... cronachedellacampania.it

Calcio Eccellenza, dalla “big” Lanusei alla Ferrini Cagliari: il Santa Teresa non vuole fermarsi x.com

La donna si chiamava Teresa Tiano, 65 anni. La dinamica non è ancora chiara: il marito della donna, all'arrivo degli agenti, si trovava all'esterno della casa. Verifiche in corso, si ipotizza un incidente - https://nap.li/1DqD facebook