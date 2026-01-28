Tentata rapina in pieno centro | anziana malmenata

Ieri sera, intorno alle 18, una tentata rapina si è svolta in pieno centro. Un’anziana donna è stata malmenata mentre cercava di difendere la propria casa da un uomo che voleva svaligiarla. La scena si è svolta davanti agli occhi dei passanti, che hanno chiamato subito le forze dell’ordine. La polizia si è subito messa in cerca del sospettato, ancora non rintracciato. La donna è stata portata in ospedale per le ferite riportate, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

E' successo ieri sera 27 gennaio in corso Vittorio Emanuele a Padova. La vittima, vedova di un noto chirurgo, è rientrata a casa e si è trovata due malviventi in casa. Dopo una breve colluttazione i banditi sono fuggiti a mani vuote Un tentato furto in abitazione si è trasformato in tenta rapina ieri sera 27 gennaio attorno alle 18. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Radiomobile di Padova coordinati dal tenente Luca Capogna i malviventi hanno fatto irruzione a casa di un'anziana donna in un appartamento di corso Vittorio Emanuele. Si tratta della vedova di un noto chirurgo padovano.

