Prato, 28 dicembre 2025 – Non hanno avuto scrupoli, hanno approfittato della buona fede di un’anziana per raggirarla e portarle via 140 euro mettendo in atto una delle truffe più classiche: quella del finto incidente. E’ successo qualche giorno prima di Natale, il 21 dicembre, all’interno del parcheggio di un supermercato di viale della Repubblica. I due balordi, uno di 40 e l’altro di 28 anni, si sono avvicinati all’auto di una donna di 78 anni che stava facendo manovra, dando poi il via al solito copione: le hanno detto aveva danneggiato la loro vettura e le hanno chiesto 140 euro in contanti come risarcimento immediato per il presunto danno subìto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ancora la truffa del finto incidente: ma un passante fa arrestare i malviventi

