L’ex ministro dell’energia ucraino arrestato mentre cercava di lasciare il paese

Herman Halushchenko, ex ministro dell’energia ucraino, è stato arrestato il 15 febbraio mentre tentava di attraversare la frontiera con la Polonia. La polizia sospetta che abbia coinvolgimenti in attività di riciclaggio di denaro e in un gruppo criminale. Durante l’arresto, gli agenti hanno sequestrato documenti e dispositivi elettronici che potrebbero rivelare ulteriori dettagli sulle sue operazioni illecite.

"Un ex ministro dell'energia (2021-2025) è sospettato di riciclaggio e partecipazione a un'organizzazione criminale", afferma un comunicato della Nadu, che non cita esplicitamente il nome. Il riciclaggio e la partecipazione a un'organizzazione criminale sono punibili rispettivamente con 15 e 12 anni di prigione. Il 15 febbraio la Nadu aveva annunciato l'arresto di Halushchenko alla frontiera, mentre cercava di lasciare il paese. Si era dimesso nel 2025, insieme ad altri ministri, nell'ambito del caso "Midas", un ampio scandalo di corruzione nel settore energetico che aveva scosso il paese. Secondo gli inquirenti, circa 7,4 milioni di dollari (circa 6,2 milioni di euro) erano stati trasferiti su conti bancari appartenenti alla famiglia di Halushchenko.