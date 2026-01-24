Empoli | tenta di fuggire con un’auto rubata arrestato 58enne italiano

La Polizia di Empoli ha arrestato un uomo di 58 anni, già noto alle forze dell’ordine, dopo un inseguimento con un’auto rubata. L’episodio si è concluso in una zona rurale. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo e sicurezza sul territorio. Ulteriori dettagli sull’accaduto sono disponibili nell’articolo di Firenze Post.

EMPOLI (FIRENZE) – La Polizia di Stato di Empoli ha arrestato un uomo di 58 anni, già noto alle forze dell'ordine, dopo un inseguimento rocambolesco terminato in campagna. L'allarme era scattato grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva rintracciato la propria auto, rubata lo scorso settembre, con a bordo due persone. La centrale operativa del Commissariato di EmpoIi ha seguito in tempo reale gli spostamenti del veicolo, permettendo a una pattuglia di intercettarlo in via Magolo. Al momento dell'alt intimato dagli agenti, il conducente ha ignorato l'ordine, dando inizio a un inseguimento durato circa 30 minuti.

