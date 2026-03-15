Sinner affronta Zverev a Indian Wells e si è qualificato per la finale dopo aver vinto con il punteggio di 6-2, 6-4. Finora, il tennista italiano non ha subito sconfitte e non ha ancora perso un set in tutto il torneo. La sua prossima partita sarà contro Alcaraz o Medvedev, che si sfidano per accedere alla finale.

Le parole di Jannik dopo la vittoria con Zverev: «Prima volta in finale qui, è molto importante. Sono contento. L'anno scorso ho avuto nostalgia di questo torneo, sono contento. La performance è stata ottima, i due break nel primo set mi hanno dato fiducia». Il numero 2 del mondo raggiunge per la prima volta la finale del Masters-1000 californiano: partita molto solida contro il tedesco, domenica affronterà Alcaraz o Medvedev Il tedesco tiene la battuta ai vantaggi, ora Jannik serve per chiudere la partita Jannik chiude il game a 30 con un'ottima palla corta, ora Sascha serve per rimanere nel match Doppio fallo di Sascha a 0-30: prima vincente per il 15-30 e rovescio lungo del tedesco che porta Jannik a 15-40, altre due palle break. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Sinner-Zverev a Indian Wells: Jannik è in finale contro Alcaraz o Medvedev 6-2, 6-4

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