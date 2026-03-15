Addio a Marisa Cinelli la mamma di Laura Ziliani

È scomparsa nel maggio 2021 e da subito ha manifestato dubbi sulla versione ufficiale dell'incidente in montagna. Marisa Cinelli, madre di Laura Ziliani, ha espresso chiaramente di non credere alla ricostruzione fornita dagli investigatori e ha insistito nel sostenere che ci fossero elementi che non quadravano. La sua testimonianza ha rappresentato una delle prime prese di posizione nel caso.

Aveva 85 anni. La signora Marisa fu la prima a sospettare delle nipoti Paola e Silvia Zani e di Mirto Milani, poi condannati all’ergastolo per l’omicidio della figlia Laura Fu una delle prime persone a non credere alla versione della passeggiata in montagna. Quando sua figlia sparì nel nulla, nel maggio 2021, Marisa Cinelli disse subito agli investigatori che qualcosa non tornava. La madre di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temù uccisa dalle figlie Paola e Silvia Zani insieme a Mirto Milani, è morta a 85 anni dopo una lunga malattia. L'ultimo saluto, per lei, si terrà quest'oggi a Chiesanuova. Già poche settimane dopo la scomparsa della figlia, Marisa Cinelli aveva espresso apertamente i suoi dubbi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Articoli correlati Lutto nel mondo balneare. Addio al titolare del MarisaTanti i messaggi di affetto e cordoglio sui social delle persone che hanno voluto bene a Mattia Ravaglia, 53enne di Fusignano, titolare del Bagno... Leggi anche: Morta Catherine O'Hara, addio alla mamma di ?Mamma ho perso l'aereo?: la caratterista aveva 71 anni Una selezione di notizie su Marisa Cinelli E’ morta Marisa Cinelli, la mamma di Laura Ziliani uccisa dalle figlie a TemùFu la prima a mettere in dubbio la versione raccontata dalle nipoti ai carabinieri. A 85 anni ha dovuto arrendersi a un male incurabile contro il quale ha lottato a lungo. quibrescia.it Laura Ziliani uccisa, la prima a sospettare fu nonna Marisa Cinelli: Qui è successo qualcosaBrescia, 9 dicembre 2023 – Voglio capire cosa è successo e perché è successo. Sono i giorni di Ferragosto del 2021. Nella sua abitazione di Brescia Marisa Cinelli, madre di Laura Ziliani, vive un ... ilgiorno.it