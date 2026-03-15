Templari a Milano | il ritorno dei cavalieri tra storia e verità giudiziaria

A Milano, presso la galleria Spazio Cobianchi, è aperta un’esposizione dedicata ai Templari, intitolata “Templari: storia e leggenda dei Cavalieri del Tempio”. La mostra presenta una serie di oggetti e documenti legati all’Ordine, offrendo ai visitatori un’ampia panoramica sulla loro storia e sulle vicende che li riguardano. L’evento si inserisce nel panorama culturale della città, attirando un pubblico interessato alla vicenda dei cavalieri.

Milano – La galleria Spazio Cobianchi, incastonata nel cuore di Milano, ospita attualmente una delle esposizioni più significative degli ultimi anni dedicate all’Ordine del Tempio: “Templari: storia e leggenda dei Cavalieri del Tempio”. Non si tratta della solita rassegna su miti esoterici o leggende metropolitane, ma di un percorso rigoroso che poggia su fondamenta documentali d’eccezione, grazie alla collaborazione con l’Archivio Apostolico Vaticano. Il cuore pulsante dell’esposizione è rappresentato da due documenti che hanno cambiato il corso della storia medievale: la Pergamena di Chinon e la bolla Vox in excelso. La pergamena di Chinon: l’assoluzione dimenticata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Cavalieri, dame, spade medievali e antichi rituali. A Roma dilaga il fenomeno dei neo-templariPochi simboli a Roma sono iconici quanto un particolare della Villa Magistrale di Santa Maria del Priorato sull'Aventino. Leggi anche: Croci rosse, mantelli bianchi, sacro Graal: alla scoperta dei nuovi cavalieri templari di Palermo