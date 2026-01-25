Cavalieri dame spade medievali e antichi rituali A Roma dilaga il fenomeno dei neo-templari

A Roma, il richiamo del passato medievale si manifesta attraverso il crescente interesse per i neo-templari. Tra simboli e rituali, la Villa Magistrale di Santa Maria del Priorato sull'Aventino rappresenta un punto di riferimento per chi desidera scoprire le tracce di un’antica tradizione ancora viva. Un patrimonio culturale che unisce storia, simbolismo e mistero, attirando appassionati e studiosi nel cuore della città.

