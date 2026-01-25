Cavalieri dame spade medievali e antichi rituali A Roma dilaga il fenomeno dei neo-templari
A Roma, il richiamo del passato medievale si manifesta attraverso il crescente interesse per i neo-templari. Tra simboli e rituali, la Villa Magistrale di Santa Maria del Priorato sull'Aventino rappresenta un punto di riferimento per chi desidera scoprire le tracce di un’antica tradizione ancora viva. Un patrimonio culturale che unisce storia, simbolismo e mistero, attirando appassionati e studiosi nel cuore della città.
Pochi simboli a Roma sono iconici quanto un particolare della Villa Magistrale di Santa Maria del Priorato sull'Aventino. La Villa, che ospita il Gran Priorato di Roma del Sovrano Militare Ordine di Malta (più noto come Cavalieri di Malta, Smom), l'Ambasciata presso la Santa Sede e l'Ambasciata.🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Dame e cavalieri, croci e mantelli: vi porto tra i nuovi Templari romagnoli, chi sono e cosa fanno
Croci rosse, mantelli bianchi, sacro Graal: alla scoperta dei nuovi cavalieri templari di PalermoScopri i nuovi cavalieri templari di Palermo, un percorso tra storia e leggenda.
Festa medievale dedicata al fuoco con dame, cavalieri e duelli di spadeVARZI. Si torna indietro nel tempo, questo fine settimana, nel borgo di Varzi. Il paese della Valle Staffora si prepara a ospitare infatti la tradizionale festa medievale con sbandieratori, cavalieri, ... laprovinciapavese.gelocal.it
Un tuffo nel Medioevo Arti e mestieri dell’epoca fra giochi, dame e cavalieriSarà una piacevole e suggestiva immersione nel Medioevo, con tanto di dame, cavalieri, arcieri, spadaccini, giochi cavallereschi, antichi menù e duelli cortesi: per una giornata, domenica 24 settembre ... ilgiorno.it
Tra vicoli di pietra e storie di dame e cavalieri, #Castelbuono ti conquista al primo sguardo visitsicily.info/castelbuono-ne… Matthias Süßen #visitsicilyinfo #madonie #sicily #sicilia #borghi x.com
Questo castello medievale sembra uscito da una favola: torri merlate, affreschi antichi e leggende di cavalieri e dame che ancora si raccontano tra le sue mura. Sai riconoscere dove si trova Prova a indovinare nei commenti e raccontaci qual è il castello ital - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.