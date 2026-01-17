Croci rosse mantelli bianchi sacro Graal | alla scoperta dei nuovi cavalieri templari di Palermo

Scopri i nuovi cavalieri templari di Palermo, un percorso tra storia e leggenda. Tra archivi, beni e tradizioni, questa realtà contemporanea si ispira alla figura dei Templari, rinnovando un patrimonio storico ricco di simbolismi e significati. Un’occasione per conoscere un aspetto meno noto ma affascinante di questa antica tradizione, attraverso un’analisi sobria e documentata.

