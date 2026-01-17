Croci rosse mantelli bianchi sacro Graal | alla scoperta dei nuovi cavalieri templari di Palermo
Scopri i nuovi cavalieri templari di Palermo, un percorso tra storia e leggenda. Tra archivi, beni e tradizioni, questa realtà contemporanea si ispira alla figura dei Templari, rinnovando un patrimonio storico ricco di simbolismi e significati. Un’occasione per conoscere un aspetto meno noto ma affascinante di questa antica tradizione, attraverso un’analisi sobria e documentata.
La parola “Templari” evoca sempre qualcosa di suggestivo. Da un lato la fascinazione popolare - croci rosse, cavalieri, dame, misteri, gesta eroiche, sacro Graal - dall’altro la storia vera, fatta di archivi, privilegi, beni fondiari, soppressioni e (soprattutto) secoli di stratificazioni che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Croci rosse e mantelli bianchi: chi sono e cosa fanno i Templari moderni in Romagna
Leggi anche: Dame e cavalieri, croci e mantelli: vi porto tra i nuovi Templari romagnoli, chi sono e cosa fanno
Croci rosse, mantelli bianchi, sacro Graal: alla scoperta dei nuovi cavalieri templari di Palermo.
Croci rosse, mantelli bianchi, sacro Graal: alla scoperta dei nuovi cavalieri templari di Palermo - Tra storia e suggestione, leggende medievali e onlus moderne, il capoluogo siciliano è diventato negli anni un punto di riferimento per una galassia di associazioni che rivendicano l'eredità dell'ordi ... palermotoday.it
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.