Tegola Parma Cremaschi si opera | stagione finita

Il giocatore del Parma ha annunciato di essersi infortunato al menisco laterale esterno e di dover subire un intervento chirurgico. L’incidente lo costringerà a rimanere fuori dal campo per il resto della stagione. La squadra dovrà fare a meno delle sue prestazioni nelle prossime partite. L’operazione è prevista a breve e il recupero durerà diverse settimane.

Il centrocampista americano tornerà all'Inter Miami a fine stagione. Nei prossimi giorni previsto un incontro tra il suo entourage e i vertici dell'Area Tecnica crociata. La sua volontà sarebbe quella di rimanere al Parma “Purtroppo ho subito un infortunio al menisco laterale esterno che mi lascerà fuori per il resto della stagione. Nei prossimi giorni mi opererò e inizierò il processo di riabilitazione”. Lo ha scritto Benjamin Cremaschi sul suo profilo Instagram. Il centrocampista americano, uscito dopo 11' nella sfida salvezza con il Torino di venerdì, ha riportato la lesione del menisco laterale esterno del ginocchio sinistro e ha finito la stagione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Neres si opera, stagione finita? Il Napoli cerca un altro esterno

Infortunio Carboni, nuova tegola: stagione finita per l’argentinoNon c’è pace per Valentin Carboni con il centrocampista offensivo argentino che ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

Contenuti e approfondimenti su Tegola Parma

Temi più discussi: Parma, l’esito degli esami di Cremaschi: c’è lesione, si opera!; Bologna-Verona e Fiorentina-Parma: le formazioni ufficiali. Kean in tribuna, si rivede Orban dal 1'; Infortunio Cremaschi, che tegola: ko al 10' di Torino-Parma; FLASH | Torino-Parma, che tegola per Cuesta: un titolare va ko al 10?!.

Parma, pessime notizie per Cremaschi: c'è lesione del meniscoCi sono brutte notizie in casa Parma che arrivano dall'infermeria e che riguardano Benjamin Cremaschi. Il giocatore si è fatto male nella fase iniziale della sfida giocata ieri dai ragazzi di Carlos C ... fantacalcio.it

Parma, Cremaschi si fa male dopo pochi minuti contro il Torino ed esce in lacrime: cosa è successoSerata storta e rischio stagione finita per il talento 21enne dei ducali ... msn.com

Tegola Parma dopo i primi dieci minuti: ecco cosa è accaduto facebook

Tegola in casa Parma: Adrian Bernabé salterà la trasferta di venerdì in casa del Torino x.com