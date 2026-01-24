Neres si opera stagione finita? Il Napoli cerca un altro esterno

Il Napoli ha concluso l'acquisto di Giovane, rinforzando il reparto esterni. Il giocatore brasiliano, cercato da diverse squadre italiane, ha scelto di trasferirsi al club partenopeo. Con questa operazione, il team continua a rafforzarsi in vista della stagione, mantenendo un profilo sobrio e mirato alle esigenze tecniche. La ricerca di un nuovo esterno prosegue, considerando anche eventuali ulteriori interventi sul mercato.

Il Napoli ha chiuso la trattativa che porterà Giovane all’ombra del Vesuvio. Il giocatore brasiliano è stato corteggiato da diversi club italiani, ma alla fine ha scelto gli azzurri. Al Verona 20 milioni di euro, al giocatore un contratto fino al 2031. L’attaccante del Verona, però, non basterà per sostituire Lang e Lucca, ufficialmente al Nottingham Forest e al Galatasaray. Antonio Conte rischia di perdere anche David Neres per diversi mesi e serve un sostituto. Giovane in arrivo a Napoli, ma non basta. Non solo Juventus e Chelsea, David Neres potrebbe saltare diverse sfide importanti da qui a fine stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Gazzetta dello Sport: “Napoli, altri guai. Neres si opera”Il calciatore del Napoli, David Neres, si trova di fronte a un momento complicato della sua stagione, dopo aver affrontato recenti difficoltà.

A Fratta Terme rientra Senigagliesi. La Spal cerca un altro squillo esternoA Fratta Terme, la partita tra Fratta Terme e Spal è stata rinviata a causa delle condizioni meteorologiche il 6 gennaio, interrompendo il campionato di girone B.

La doppietta di Neres trascina il Napoli al Maradona

Gazzetta dello Sport: Napoli, altri guai. Neres si operaDavid Neres è arrivato al bivio più delicato della sua stagione. Il dolore persistente al tendine della caviglia sinistra, dopo i consulti effettuati tra Castel Volturno e Londra, ha portato il fantas ... napolipiu.com

Neres si opera e starà fuori tre mesi, la terapia conservativa gli garantisce meno certezzeL'infortunio di Neres al tendine è ancora più serio del previsto: il brasiliano dovrà operarsi e quasi terminare la sua stagione. ilnapolista.it

