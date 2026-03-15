Teatro Rossetti gremito per il convegno dedicato a Teodorico Pietrocola Rossetti

Sabato pomeriggio il Teatro Rossetti di Vasto ha accolto un pubblico numeroso per il convegno intitolato “Teodorico Pietrocola Rossetti a 200 anni dalla nascita”. L’evento ha visto la partecipazione di diverse persone interessate a conoscere la figura di Pietrocola Rossetti, con interventi e approfondimenti dedicati alla sua vita e alle sue opere. La sala ha registrato il tutto esaurito durante l’intera durata dell’iniziativa.

Grande partecipazione, sabato pomeriggio al Teatro Rossetti di Vasto, al convegno dal titolo “Teodorico Pietrocola Rossetti a 200 anni dalla nascita”. L’appuntamento, patrocinato dall’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Vasto, è stato introdotto, in rappresentanza del sindaco Francesco Menna, dai saluti dell’assessore Nicola Della Gatta e dal direttore del Centro Europeo di Studi Rossettiani prof. Gianni Oliva. Sono intervenuti poi il prof. Massimo Rubboli (Università di Genova), il prof. Eugenio Biagini (Università di Cambridge), il prof. Mario Cimini (Università di Chieti e Pescara), il prof. Filippo Falcone (Liceo scientifico di Domodossola), il dott. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Vasto ricorda Teodorico Pietrocola Rossetti a 200 anni dalla nascitaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) “In un prestigioso... “Il grande jazz” al teatro Rossetti di VastoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Domenica 15 marzo,... Una raccolta di contenuti su Teatro Rossetti Discussioni sull' argomento Teatro gremito per il convegno dedicato a Teodorico Pietrocola Rossetti; UBALDO DI PASQUALE; San Salvo, a fuoco un mezzo pesante. Illeso l’autista. Non si registrano feriti. DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ Best Of Tour Trieste, Il Rossetti 14.04.2026 – Unica data in Friuli Venezia Giulia Ultimi biglietti su TicketOne e presso la biglietteria del teatro! bit.ly/deandretrieste Una serata speciale dedicata all’immenso repertori facebook Il 15 marzo al Teatro Rossetti il concerto “Il grande jazz” Appuntamento alle ore 18:00 x.com