Vasto ricorda Teodorico Pietrocola Rossetti a 200 anni dalla nascita

A duecento anni dalla nascita di Teodorico Pietrocola Rossetti, la città di Vasto ha organizzato un convegno internazionale al teatro Rossetti per ricordare la sua figura. L'evento ha visto la partecipazione di studiosi provenienti da diversi paesi, che hanno analizzato il ruolo di Rossetti nel panorama culturale e storico locale. La cerimonia ha coinvolto anche interventi di esperti e rappresentanti istituzionali.

"In un prestigioso convegno internazionale al teatro Rossetti, Vasto ricorda la figura di Teodorico Pietrocola Rossetti a 200 anni dalla nascita. Sabato 14 marzo, alle ore 16, il Centro Europeo di Studi Rossettiani, che da anni custodisce il patrimonio culturale della città - ha dichiarato il professor Gianni Oliva, direttore del Centro Europeo di Studi Rossettiani - richiama studiosi di varie Università italiane e straniere per ricordare la figura di Teodorico Pietrocola Rossetti, esponente di spicco della famiglia Rossetti, nipote di Gabriele per parte materna.