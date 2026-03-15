Teatro in atelier Piece della Woolf all’ex laboratorio

Il Salotto Fiorentino, uno showroom di arredamento e design in via Sauro, ha avviato una serie di eventi culturali e spettacoli teatrali. L’ex laboratorio, recentemente riqualificato, ospita ora una piece della Woolf, portando l’arte teatrale in uno spazio rinnovato. La programmazione prevede rappresentazioni e iniziative che coinvolgono il pubblico locale, trasformando l’ambiente in un nuovo punto di riferimento culturale.

L’emozione del teatro in uno spazio rigenerato. Il Salotto Fiorentino, showroom dedicato all’arredamento e al design, recentemente aperto in via Sauro comincia un percorso di programmazione teatrale ed eventi culturali. L’esordio di questo particolare percorso, è affidato alla messa in scena di una celeberrima opera letteraria scritta quasi un secolo fa in forma di conferenza dalla grande scrittrice Virginia Woolf, che tratta temi che si rivelano sempre attuali. In scena oggi alle 18. Uno spettacolo teatrale “da camera” affidato all’interpretazione dell’attrice viareggina Martina Benedetti (nella foto), supportata dalle musiche di Niccolò Buscemi e dalla collaborazione artistica di Domenico Lovisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Teatro in atelier. Piece della Woolf all’ex laboratorio Articoli correlati Anna Della Rosa interpreta “Orlando” al Teatro Modena, dal multiforme romanzo di Virginia WoolfDa venerdì 13 a domenica 15 marzo, è in scena al Teatro Modena “Orlando”, regia di Andrea De Rosa (direttore di TPE – Teatro Piemonte Europa), la... Leggi anche: Orlando al Teatro Vascello: il viaggio di Virginia Woolf