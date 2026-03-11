Anna Della Rosa interpreta Orlando al Teatro Modena dal multiforme romanzo di Virginia Woolf
Da venerdì 13 a domenica 15 marzo, il Teatro Modena ospita la rappresentazione di “Orlando” con Anna Della Rosa nel ruolo principale. Lo spettacolo, diretto da Andrea De Rosa, si basa sulla drammaturgia di Fabrizio Sinisi, che include una nuova traduzione del romanzo di Virginia Woolf a cura di Nadia Fusini e alcuni brani epistolari tratti da “Scrivi”. La produzione mette in scena un adattamento teatrale del celebre testo letterario.
Da venerdì 13 a domenica 15 marzo, è in scena al Teatro Modena “Orlando”, regia di Andrea De Rosa (direttore di TPE – Teatro Piemonte Europa), la drammaturgia firmata da Fabrizio Sinisi, che integra la nuova traduzione del romanzo curata da Nadia Fusini e i brani epistolari tratti da Scrivi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
