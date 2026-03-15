Teatro arte e Olimpiadi | le storie di resilienza

Oggi, domenica 15 marzo 2026, alle 17.20, va in onda su Rai 1 una nuova puntata di

Oggi, domenica 15 marzo 2026, le ore 17.20 segnano l'inizio di una nuova puntata di Da Noi. a Ruota Libera su Rai 1, condotta da Francesca Fialdini. L'appuntamento unisce narrazioni personali e culturali, partendo dalla chiusura di un ciclo teatrale a Napoli per arrivare alla staffetta della fiamma olimpica. Il programma non si limita a interviste standard, ma intreccia storie di resilienza, arte urbana e sport paralimpico, offrendo uno specchio fedele delle dinamiche sociali italiane attuali. L . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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