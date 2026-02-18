Milano 2026 | il teatro celebra sport resilienza e inclusione con tre storie di coraggio e superamento

Il Teatro No’hma di Milano ha aperto una rassegna dedicata alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, portando sul palco tre storie di resilienza e inclusione. La scelta nasce dall’evento sportivo più atteso del 2026, che ispira anche il mondo dello spettacolo. Ogni spettacolo presenta protagonisti che affrontano sfide personali e superano ostacoli per realizzare i propri sogni, mettendo in luce i valori olimpici. L’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico con testimonianze di coraggio e determinazione, collegandosi alle emozioni delle prossime olimpiadi.

Milano Cortina 2026: Il Teatro Racconta le Olimpiadi tra Resilienza e Inclusione. Spazio Teatro No’hma di Milano ha inaugurato una rassegna teatrale dedicata alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, offrendo al pubblico uno sguardo inedito sui valori olimpici attraverso tre spettacoli che raccontano storie di coraggio, superamento dei limiti e inclusione. L’iniziativa, in programma tra febbraio e marzo 2026, mira a coniugare l’eccellenza atletica con la forza espressiva del teatro, ampliando la riflessione sull’evento sportivo. Donne, Pugili e Leggende: Il Calendario degli Spettacoli. La rassegna si è aperta il 15 febbraio 2026 con “Merci Alice!”, uno spettacolo che ripercorre la tenace battaglia di Alice Milliat per l’ammissione delle donne alle Olimpiadi negli anni Venti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Teatro dei Piccoli, storie di coraggio e determinazione negli spettacoli-concerto in scenaDue spettacoli-concerto invadono il Teatro dei Piccoli, portando in scena storie di coraggio e determinazione pensate per tutta la famiglia.

Sport e inclusione a scuola: centinaia di studenti materani coinvolti nel progetto educativo sulle relazioni e la resilienza promosso dall’Associazione Giovanni ManiconeCentinaia di studenti di Matera si sono incontrati all’Auditorium

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.