Firenze doppio appuntamento con Paolo Ruffini al teatro Verdi
A Firenze, il teatro Verdi ospita due eventi con Paolo Ruffini. Dal 5 al 7 gennaio, l’attore sarà in scena con la Compagnia Mayor Von Frinzius in 'Din don down', con repliche anche a maggio. L’8 gennaio, Ruffini presenterà il suo podcast Il Babysitter, disponibile anche in replica a fine febbraio. Due occasioni per approfondire il lavoro e le attività dell’attore nel cuore della città.
Firenze, 3 gennaio 2026 – Doppio appuntamento sul palco del teatro Verdi di Firenze con Paolo Ruffini: in scena con la Compagnia Mayor Von Frinzius in 'Din don down ' (il 5, 6 e 7 gennaio alle 20,45 e il 6 gennaio anche alle 16,45, e due nuove repliche in programma il 25 e 26 maggio) e con il suo podcast Il Babysitter ( l'8 gennaio ed in replica il 25 febbraio alle ore 20,45). Già accolto in modo entusiastico dal pubblico, lo spettacolo ha tutti gli “ingredienti” per superare il trionfo di Up&Down: dalla scatenata libertà degli interpreti alla formidabile capacità di ironizzare sul presente. Un vero concentrato di spregiudicata ironia e brillante improvvisazione, Din Don Down sfida i confini del politicamente corretto e si approccia ad un nuovo grande concetto: quello d Dio, a prescindere dalle forme o le sembianze in cui ciascuno possa riconoscerlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
