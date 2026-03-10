67,5 milioni in gioco | 550 irregolarità sui fondi Ue

Le autorità italiane hanno segnalato oltre 550 irregolarità e frodi riguardanti i fondi dell’Unione Europea, con un importo totale di 67,5 milioni di euro. Le segnalazioni riguardano diverse aree di spesa e sono state inviate alle autorità competenti europee. La notifica riguarda esclusivamente il territorio italiano e si concentra su pratiche considerate non conformi alle regole comunitarie.

Le casse dell’Unione Europea subiscono un colpo duro: dall’Italia partono oltre 550 segnalazioni di irregolarità e frodi per un valore totale di 67,5 milioni di euro. Questi dati emergono dalla Relazione 2024 del Colaf, presentata ufficialmente il 5 marzo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il quadro è preoccupante perché indica che quasi nove su dieci casi riguardano errori amministrativi, mentre una quota significativa rappresenta vere e proprie frodi accertate. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) riceve queste comunicazioni come parte di un meccanismo di controllo fondamentale per proteggere gli interessi finanziari comunitari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

