Le autorità italiane hanno segnalato oltre 550 irregolarità e frodi riguardanti i fondi dell’Unione Europea, con un importo totale di 67,5 milioni di euro. Le segnalazioni riguardano diverse aree di spesa e sono state inviate alle autorità competenti europee. La notifica riguarda esclusivamente il territorio italiano e si concentra su pratiche considerate non conformi alle regole comunitarie.

Le casse dell’Unione Europea subiscono un colpo duro: dall’Italia partono oltre 550 segnalazioni di irregolarità e frodi per un valore totale di 67,5 milioni di euro. Questi dati emergono dalla Relazione 2024 del Colaf, presentata ufficialmente il 5 marzo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il quadro è preoccupante perché indica che quasi nove su dieci casi riguardano errori amministrativi, mentre una quota significativa rappresenta vere e proprie frodi accertate. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) riceve queste comunicazioni come parte di un meccanismo di controllo fondamentale per proteggere gli interessi finanziari comunitari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 67,5 milioni in gioco: 550 irregolarità sui fondi Ue

Articoli correlati

Frodi sui fondi Ue, dall’Italia oltre 550 segnalazioni all’Olaf per 67,5 milioni di euroL’Italia ha segnalato centinaia di casi di irregolarità e frodi legate ai fondi europei nel corso del 2024.

Fondi europei, in Italia segnalazioni di frodi e irregolarità per 67,5 milioni di euro (solo nel 2024)Nel 2024 l'Italia ha trasmesso all'Unione europea 554 segnalazioni di irregolarità o frodi nella gestione dei fondi comunitari, per un importo...

Aggiornamenti e notizie su 67 5 milioni in gioco 550 irregolarità...

Discussioni sull' argomento EA Sports FC 24, i migliori giovani attaccanti per la modalità carriera; Olimpiadi, Intesa stima un impatto positivo tra 0,1% e 0,2% t/t sul PIL del primo trimestre; Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri fortunati di oggi 3 marzo: non ci sono 6 né 5+; Pudgy Penguins lancia il suo momento Club Penguin, e il gioco non sembra affatto criptovaluta.

Gioco d'azzardo, in Piemonte nel 2024 spesi oltre 9,5 miliardi di euroIn Piemonte nel 2024 sono stati spesi più di 9 miliardi e 501 milioni in gioco d'azzardo, di cui 4 miliardi e 250 milioni in giocato fisico e 5 miliardi e 251 milioni online. In media nella Regione ... ansa.it

L’intervento, da 1,8 milioni di euro, sarà realizzato tenendo conto delle indicazioni della Soprintendenza, con l’utilizzo di sistemi di ponteggi. Il termine dei lavori è previsto entro il 2026 - facebook.com facebook

Terralba, progetti e interventi per 35 milioni di euro grazie al Pnrr x.com