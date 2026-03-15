Tassa sul peccato | 4 miliardi in gioco il mercato cambia

Una nuova tassa sul settore sessuale in vigore sta influenzando il mercato di Roma, trasformando un’attività spesso nascosta in un settore economico più definito e soggetto a regolamentazione. Sono stati stimati circa 4 miliardi di euro in gioco, con cambiamenti evidenti nelle dinamiche commerciali e nelle modalità di gestione delle attività coinvolte. La misura sta modificando gli equilibri all’interno di questo mercato particolare.

La decisione di introdurre una tassazione specifica sulle attività del settore sessuale sta ridisegnando il mercato romano, trasformando una pratica spesso invisibile in un segmento economico misurabile e regolamentato. Mentre l’Istat stima un volume d’affari regionale pari a 4 miliardi di euro, le reazioni delle lavoratrici si dividono tra chi accoglie con favore il riconoscimento fiscale e chi valuta la fuga all’estero per evitare il nuovo onere. A Roma, questo fenomeno non è confinato ai bordelli o alle immagini notturne dei film, ma permea quartieri diversi, attraversando varie classi sociali e generazioni. Oltre la narrazione semplificata: un’analisi economica del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tassa sul peccato: 4 miliardi in gioco, il mercato cambia Articoli correlati La tassa sul peccato cambia il mercato del sesso. Parlano escort e onlyfanser romaneA Roma il sex work non è un margine nascosto né una cartolina notturna da film d'autore. La Spagna valuta un’imposta minima del 2% sui grandi patrimoni sul modello della tassa Zucman: “Oltre 5 miliardi di gettito”Il governo spagnolo valuta l’introduzione di un’imposta sui grandi patrimoni sul modello della “tassa Zucman“: un’aliquota del 2% annuo sui patrimoni... She Thought It's Just a Wet Dream, But Woke up to Find a Hot Man Next to Her! Una selezione di notizie su Tassa sul peccato 4 miliardi in gioco... Argomenti discussi: La tassa sul peccato cambia il mercato del sesso. Parlano escort e onlyfanser romane; Bilancio del Karnataka 2026-2027: le spese in conto capitale rallentano man mano che le spese impegnate aumentano e le entrate subiscono un duro colpo. La tassa sul peccato cambia il mercato del sesso. Parlano escort e onlyfanser romaneMentre l'Istat stima un mercato da 4 miliardi, le lavoratrici romane si dividono: c'è chi festeggia il riconoscimento fiscale e chi medita di fuggire all'estero per scappare dalla 'tassa sul peccato'. romatoday.it