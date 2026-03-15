La tassa sul peccato cambia il mercato del sesso Parlano escort e onlyfanser romane

A Roma, escort e creator di contenuti per adulti raccontano come la tassa sul peccato stia modificando il mercato del sesso. Il lavoro sessuale non si limita più a zone periferiche o a contesti clandestini, ma si inserisce ormai in un tessuto economico che coinvolge vari quartieri, classi sociali e generazioni diverse. La presenza di questa attività si fa sempre più evidente nel panorama urbano della città.

A Roma il sex work non è un margine nascosto né una cartolina notturna da film d'autore. È un pezzo di economia urbana che attraversa quartieri, classi sociali e generazioni diverse. È un mercato che nella Capitale non ha un solo volto: cambia forma a seconda del luogo, del reddito, della modalità di lavoro. La tenuta da 100 ettari, i farmaci per sedare un'anziana e la mazzetta. L'abisso dietro l'asta pilotata alle porte di Roma Il Comune si è arreso. Gli appuntamenti a Roma per la carta di identità passano (a pagamento) solo dalle agenzie L’esposto anonimo e i controlli sulle carenze igienico-sanitarie. Chiusa una scuola montessoriana a Roma Svelò gli illeciti sui contratti d'appalto e fu licenziato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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