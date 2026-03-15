Un uomo di 80 anni è stato ferito da un toro durante un episodio a Taranto e, dopo essere stato portato in ospedale, è deceduto a causa delle ferite riportate. La vicenda è avvenuta in un'area aperta e non sono ancora state rese note ulteriori dettagli sulla dinamica. L’incidente ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Un uomo di 80 anni è stato colpito da un toro ed è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Dieci giorni fa era accaduto un episodio simile in provincia di Potenza Ore di preoccupazione per l’uomo diTarantoche, dopo qualche ora di lotta tra la vita e la morte, si è spento questa notte in ospedale. Era stato colpito da untoroe sin da subito le sue condizioni sono apparse critiche. L’uomo ha circa 80 anni ed è un agricoltore, stando alle prime indagini sembrerebbe che l’animale sia fuggito dal recinto di un proprietario terriero vicino e lo abbia colpito. I fatti sono avvenuti precisamente aCrispiano, in provincia di Taranto, dove un 80enne si trovava nella sua proprietà terriera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Taranto, uomo colpito da un toro: è morto in ospedale

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