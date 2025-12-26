Colpito da un proiettile vagante mentre passeggiava con la compagna | uomo finisce in ospedale

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri, allertati dal 112, sono intervenuti il giorno di Natale presso il pronto soccorso dell’ospedale del Mare per un 47enne ferito.L’uomo era in ospedale per una ferita d’arma da fuoco al gluteo. Dai primi accertamenti effettuati dai militari, pare che la sera del 24 dicembre verso le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

