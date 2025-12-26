Colpito da un proiettile vagante mentre passeggiava con la compagna | uomo finisce in ospedale
I carabinieri, allertati dal 112, sono intervenuti il giorno di Natale presso il pronto soccorso dell’ospedale del Mare per un 47enne ferito.L’uomo era in ospedale per una ferita d’arma da fuoco al gluteo. Dai primi accertamenti effettuati dai militari, pare che la sera del 24 dicembre verso le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Napoli, colpito da proiettile vagante mentre passeggia con la compagna
Leggi anche: 19enne colpito alla fronte da proiettile mentre è in auto con amici, morto
Bimbo di 7 anni ferito con un'arma da fuoco a Pomigliano d'Arco, proiettile vagante in piazza alla vigilia; Palermo, colpo di fucile nel centro della movida: 33enne ferita da proiettile vagante; San Severino, colpo di pistola dopo una discussione: il proiettile vagante spacca la finestra di una abitazione; Colpito da proiettile vagante alla Vigilia: arriva la condanna in Appello.
Napoli, colpito da proiettile vagante mentre passeggia con la compagna - Nella giornata di ieri, i carabinieri, allertati dal 112, sono intervenuti nel pronto soccorso dell'Ospedale del Mare per un 47enne ferito al gluteo da un colpo d'arma da ... lanuovasardegna.it
Colpito da un proiettile vagante mentre passeggia con la fidanzata - I carabinieri, allertati dal 112, sono intervenuti nel pronto soccorso dell'ospedale del Mare per un 47enne ferito al gluteo da un colpo d'arma da fuoco. iltempo.it
Centrato da proiettile vagante, non è in pericolo di vita - Stava passeggiando con la compagna in piazza Leone a Pomigliano d'Arco ... rainews.it
Promessa del nuoto, nel 2019 fu colpito per errore da un proiettile, rimanendo paralizzato. È tornato a gareggiare: bronzo ai Giochi Paralimpici di Parigi, ora pratica anche il golf grazie a un ausilio speciale, il paragolfer - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.