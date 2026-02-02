Modena maxi tamponamento a catena sulla tangenziale | 15 auto coinvolte il video

Questa mattina alle otto, sulla Tangenziale di Modena, si è verificato un maxi tamponamento a catena. Quindici auto sono rimaste coinvolte in un incidente che si è verificato lungo la corsia di sorpasso. Per fortuna, non ci sono notizie di feriti gravi, ma il traffico ha subito forti rallentamenti. La polizia sta ancora chiarendo le cause dell’incidente.

È avvenuto intorno alle ore 8.00 di questa mattina, lunedì 2 febbraio 2026, il tamponamento a catena che ha coinvolto ben quindici vetture che viaggiavano sulla Tangenziale di Modena, procedendo lungo la corsia di sorpasso. Nessuna delle persone coinvolte in questo incidente ha riportato conseguenze significative, mentre si sono create code di qualche chilometro in entrambi i sensi di marcia. Fonte video: Reddit. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Modena, maxi tamponamento a catena sulla tangenziale: 15 auto coinvolte, il video Approfondimenti su Modena Tangenziale Tamponamento a catena in tangenziale, coinvolte 15 auto e traffico in tilt Questa mattina alle otto, un tamponamento a catena ha bloccato la tangenziale di Modena tra le uscite 3 e 4, in direzione Milano. Maxi tamponamento tra 15 auto in tangenziale a Modena, corsia bloccata e traffico in tilt Un maxi tamponamento si è verificato questa mattina sulla tangenziale di Modena, lungo la SS12 in direzione Nord. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Modena Tangenziale Maxi incidente con 15 auto coinvolte sulla tangenziale di Modena: tamponamento a catena, traffico in tiltFortunatamente un solo ferito. Chiusa temporaneamente la corsia di sorpasso e la rampa di immissione dello svincolo 3. Sul posto i vigili del fuoco, il 118, la polizia locale e le squadre Anas per la ... ilrestodelcarlino.it Maxi tamponamento tra 15 auto in tangenziale, corsia bloccata e traffico in tiltMaxi tamponamento sulla tangenziale a Modena, in direzione Nord. Almeno 15 le auto coinvolte che hanno bloccato completamente la carreggiata mandando il traffico in tilt. È successo questa mattina, 2 ... fanpage.it Maxi tamponamento in Tangenziale Nord: 15 auto coinvolte Mattinata di caos sulla SS12 a Modena. Intorno alle 08:24, un maxi tamponamento a catena ha coinvolto ben 15 veicoli all'altezza dell'uscita 3, in direzione nord. L'impatto ha bloccato completa - facebook.com facebook L'incidente è accaduto nella mattinata di oggi #Modena #incidente #RadioBruno #27gennaio x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.