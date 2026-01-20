Tamponamento a catena | quattro auto coinvolte

Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 19 gennaio, si è verificato un tamponamento a catena in via Grado a Udine, coinvolgendo quattro veicoli. L’incidente ha causato momentanei rallentamenti al traffico e ha generato preoccupazione tra gli automobilisti presenti. Nessuna persona è rimasta gravemente ferita. Le autorità stanno procedendo con le verifiche e la gestione della situazione.

Paura e rallentamenti nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 19 gennaio, attorno alle 17.34, in via Grado a Udine, dove si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro autovetture. Nel sinistro sono rimaste coinvolte sei persone. Quattro di loro sono state trasportate in ospedale.

