Super gol di Russo e poi Cancellotti | l' Avellino stende 2-1 l' Entella e si avvicina ai playoff

L'Avellino ha battuto l'Entella 2-1 con un gol di Russo e una rete di Cancellotti. La squadra di casa si avvicina così ai playoff, mentre gli ospiti, che avevano ottenuto due vittorie consecutive, non riescono a migliorare la loro posizione in classifica, rimanendo vicini alla zona retrocessione. La partita si è giocata in un clima di grande intensità, con entrambe le formazioni impegnate a ottenere i tre punti.

L’Entella non riesce più a uscire dalla zona playout. Al Sannazzari passa l’Avellino: nel primo tempo Russo la sblocca con un fantastico tiro al volo dal limite dell’area, poco dopo Cancellotti di testa firma il raddoppio. I padroni di casa creano pochissime occasioni: a inizio gara una conclusione di Di Mario si stampa sul palo, a un quarto d’ora dalla fine Franzoni accorcia ma l’arbitro annulla la rete per fuorigioco. È invece tutto regolare al 92’, quando il solito Tiritiello (settimo gol stagionale) realizza il 2-1. È però troppo tardi per sperare in una rimonta. La squadra di Ballardini conquista la seconda vittoria di fila dopo quella contro il Padova. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Super gol di Russo e poi Cancellotti: l'Avellino stende 2-1 l'Entella e si avvicina ai playoff Articoli correlati Avellino vince a Chiavari: blitz firmato Russo e Cancellotti, Entella battuta 2-1I lupi di Ballardini vincono al Comunale grazie a Russo e Cancellotti, entrambi nel primo tempo. Azzi-Pessina, il Monza stende l’Entella e si prende la vetta della classificaMonza, 27 febbraio 2026 - Tre mesi dopo l’ultima volta il Monza ritorna in vetta, magari anche solo per una notte. Tutto quello che riguarda Super gol di Russo e poi Cancellotti... Temi più discussi: Serie B, 29° turno, Considerazioni sparse; La Pistoiese vince la Coppa Italia Serie D! Ancora sconfitto andata e ritorno; Città di Anagni - Certosa: ecco chi potrebbe decidere la sfida al Del Bianco; Amatori Nexkond: il San Vito non stecca mai. Stilottica, 9ª sinfonia. Ok altre tre lancianesi. Super gol di Russo e poi Cancellotti: l'Avellino stende 2-1 l'Entella e si avvicina ai playoffI liguri si fermano dopo due successi e non riescono ad allontanarsi dal fondo della classifica. I campani vanno -4 dall'ottavo posto ... msn.com Avellino-Padova 1-0, le pagelle: Russo da impazzire, Izzo esordio super, l'attacco toppaL'Avellino stende il Padova in pieno recupero con una magia di Russo. Quasi tutti sopra la sufficienza, tranne Biasci e Patierno che hanno sbagliato tanto sotto porta. Izzo, esordio da categoria super ... msn.com +++LA MERAVIGLIA DI CURCIO IN ALTAMURA-CATANIA... MA LA SUPER PUNIZIONE DEL "10" DEI MURGIANI, AL SETTIMO CENTRO IN QUESTO CAMPIONATO, NON BASTA PER EVITARE LA SCONFITTA: VINCE 2-1 NEL FINALE LA SQUADRA SICILI facebook Vent'anni dopo Fisichella: super Andrea Kimi Antonelli trionfa in Cina e riporta l'Italia in vetta in Formula 1 x.com