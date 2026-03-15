Una proposta di legge in Italia mira a punire con 8-12 anni di reclusione chi utilizza la violenza sessuale come arma di guerra nei conflitti armati. La senatrice Susanna Campione ha presentato la proposta, che mira a inserire nel codice penale il reato di violenza sessuale in tali contesti. La legge riguarda specificamente i casi in cui si commette questo tipo di violenza durante le guerre.

La senatrice Susanna Campione guida una proposta legislativa che introduce nel diritto italiano il reato di violenza sessuale nei conflitti armati. L’iniziativa mira a colmare un vuoto normativo, permettendo di perseguire autori di crimini commessi all’estero se presenti sul suolo nazionale. La legge prevede pene da otto a dodici anni utilizza lo stupro come arma di guerra. Questa norma si inserisce in un contesto globale dove la violenza contro le donne è diventata sistematica e strutturale nei teatri di crisi attuali. L’Italia punta a diventare il primo Paese al mondo ad adottare tale disposizione specifica nell’ordinamento interno. La proposta nasce dalla necessità di proteggere la dignità umana e garantire giustizia universale per crimini contro l’umanità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stupro come arma di guerra: l’Italia punisce con 8-12 anni

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